تقارير - كوكا مطلوب في لاتسيو الإيطالي

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على اهتمام لاتسيو بالحصول على خدمات أحمد حسن كوكا من سبورتنج براجا البرتغالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي لاتسيو في الحصول على خدمات اللاعب المصري أحمد حسن كوكا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا لاتسيو سيامو نوي" المقربة من النادي العاصمي، والتي أكدت أن اللاعب المصري مرشح بقوة للانضمام لصفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة إن الإدارة معجبة بما قدمه كوكا خلال الموسم الماضي رفقة فريق أولمبياكوس اليوناني في فترة إعارته من سبورتنج براجا.

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وكان النجم المصري قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة أولمبياكوس خلال الموسم الماضي، حيث سجل ١٥ هدفًا خلال ٣٢ مواجهة في كل البطولات.

وستقدم إدارة النادي عرضًا لنظيرتها في البرتغالي للحصول على خدمات كوكا خلال أسرع وقت ممكن ليحضر فترة الإعداد مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن كوكا لديه تعاقد مع فريق سبورتنج براجا ينتهي بنهاية موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، واستمراره مع الفريق دون تجديد يهدد برحيله مجانًا في الصيف المقبل.