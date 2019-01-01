تقارير - أحداد ضمن المنضمين للمنتخب المغربي في المعسكر المقبل

أحداد يقدم أداء مميز مع الرجاء في الفترة الأخيرة

قرر وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي ضم حميد أحداد لاعب الرجاء البيضاوي خلال المعسكر المقبل لأسود الأطلس.

ويقضي أحداد في الوقت الحالي فترة إعارة من الزمالك المصري ضمن صفوف الرجاء البيضاوي، بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الأبيض.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، أن حميد أحداد سيكون ضمن اللاعبين المحليين الذي سيضمهم خاليلوزيتش.

وأكدت التقارير أن القائمة المحلية ستضم كلًا من يحيى جبران ومحمد الناهيري ووليد الكرتي وإسماعيلي الحداد وأشرف داري وبديع أوك من الوداد.

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وحميد أحداد وعمر بو طيب وبدر بانون وأنس الزنيتي من فريق الرجاء البيضاوي، وكلًا من كريم البركاوي وسفيان البوفتيني من حسنية أغادير.

وأيضًا سينضم كلًا من محمد المرابيط وأوليمبيك أسفي وهشام المجهد من اتحاد طنجة، في المعسكر المقبل للمنتخب المغربي.