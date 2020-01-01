تقارير .. أتلتيكو مدريد يفكر في استعادة خيمينيز

هل يعود المهاجم المكسيكي للروخي بلانكوس من جديد؟

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية عودة راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون إلى فريقه القديم أتلتيكو مدريد.

ورحل خيمينيز من الروخي بلانكوس في صيف 2015، إلى بنفيكا البرتغالي ومن إلى ولفرهامبتون.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة AS الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يسعى لحل مشاكله الهجومية بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي.

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وشارك صاحب الـ 28 عاماً، مع الذئاب هذا الموسم في 42 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 22 هدفاً وصناعة 10 آخرين.

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وحاول أتلتيكو للتعاقد مع إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الصفقة فشلت.

ويعاني الروخي بلانكوس هذا الموسم من عقم هجومي كبير، إذ سجل الفريق 29 هدفاً، كأضعف خط هجومي بين كبار الليجا.

جدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن خيتافي صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.