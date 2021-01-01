تقارير .. آل فتيل يرفض عرض الأهلي .. وصراع بين الشباب والهلال على ضمه

محمد آل فتيل في طريقه للرحيل عن الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد آل فتيل، مدافع فريق النادي الأهلي، رفض آخر عرض تقدم به النادي الأهلي، من أجل تجديد عقده، وأنه يدرس العروض التي وصلت له.

وينتهي عقد آل فتيل بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه، لينتقل للفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

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وأشار عمار باحكيم، مراسل القنوات السعودية الرياضية، إلى أن النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، عرض مبلغ 2.5 مليون ريال في الموسم الواحد على آل فتيل من أجل تجديد عقده.

المراسل أضاف أن آل فتيل رفض العرض الذي تم تقديمه من جانب إدارة الأهلي لتجديد عقده، مشيرًا إلى أنه يدرس 3 عروض شفهية وصلت له من جانب أندية أخرى، حيث لم يحدد وجهته حاليًا.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن ناديي الهلال والشباب يرغبان بشدة في التعاقد مع محمد آل فتيل خلال الفترة الحالية، حيث تقدم الثنائي بعروض له من أجل حسم توقيعه.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت خلال الفترة الماضية، عن وضع آل فتيل شرطًا بالحصول على مبلغ 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الأهلي.