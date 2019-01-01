تقارير - بعد تألقه في آسيا.. مهند علي يدخل حسابات دورتموند

أداء مهند علي يلفت نظر بوروسيا دورتموند الألماني

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، على دخول مهند علي نجم المنتخب العراقي، في حسابات بعض الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

ويقدم علي مستوى رائع مع أسود الرافدين في كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة حيث تأهل العراق إلى دور الـ16.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره القطري في دور الـ16 من كأس آسيا يوم 22 من يناير الجاري، الثلاثاء المقبل، على ملعب "آل نهيان". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ووفقًا لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن بوروسيا دورتموند الألماني يتابع العراقي مهند علي في الفترة الحالية.

وأكدت التقارير أن النادي الألماني سيسعى للحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصًة بعد أدائه مع المنتخب العراقي.

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وينتهي عقد مهند علي مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته للسرعة في اتخاذ خطوات جادة في المفاوضات.