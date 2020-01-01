تفوق كاسح للأهلي على الاتحاد .. تاريخ مواجهات ديربي الرياض على الجوهرة المشعة

من يتفوق على الآخر في تاريخ ديربي جدة على ملعب الجوهرة المشعة؟

في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، يطلق الحكم صافرته من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، معلنًا بداية ديربي جدة، بين فريقي الاتحاد والأهلي، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دائمًا ما ننتظر مواجهات ديربي جدة في الدوري السعودي، نظرًا لما تحمله تلك المواجهات من شراسة وتنافس شديد بين الفريقين، دون النظر لموقعهما في ترتيب جدول الدوري.

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الاتحاد يدخل المباراة وهو يعاني، ولا يتحمل أن يتلقى خسارة أخرى، في صراعه مع الهبوط، فيما يسعى الأهلي للحفاظ على تواجده في المركز الثالث، خلف الهلال المتصدر والنصر الوصيف، من أجل حجز بطاقة التأهل الآسيوي للعام المقبل.

تلك المواجهة المنتظر ستقام على ملعب "الجوهرة المشعة"، وهو الذي أنشئ عام 2014، ويستقبل حوالي 65 ألف مشجع في المباراة الواحدة، ويقع في عروس البحر الأحمر مدينة جدة.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأرقام التاريخية في مواجهة ديربي جدة، قبل اللقاء المنتظر والمقرر له يوم الأحد المقبل..

جمعت 11 مباراة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة بمسابقة الدوري السعودي، حيث كانت الغلبة فريق النادي الأهلي الذي استطاع التفوق على غريمه الاتحاد.

الأهلي حقق الفوز في 6 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين، ولم ينجح الاتحاد في تحقيق أي فوز على الأهلي بملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

واجه الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة 13 مرة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتفوق لصالح الراقي على حساب العميد.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في 7 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وحقق الاتحاد الفوز في مباراة واحدة فقط.

كأس ولي العهد

أقيمت مباراتين فقط بين الأهلي والاتحاد في بطولة كأس ولي العهد، نجح الراقي في الفوز في الأولى والعميد في الثانية، ليتعادلا في تلك البطولة.