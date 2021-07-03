"تفكير خارج الصندوق" .. إشادة كبيرة بفيديو الفتح للإعلان عن بدء التدريبات

الفتح أعلن عن بدء تدريباته بطريقة مبهرة

أشاد عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين بجانب العديد من الجماهير بمقطع الفيديو الذي بثه حساب نادي الفتح على تويتر للإعلان عن بدء التدريبات استعدادًا للموسم الجديد يوم غدٍ الأحد.

النادي السعودي اختار أن يكون الهندي شيكر مسؤول الملابس في الفريق هو بطل الإعلان تقديرًا لدوره المهم مع الفريق ومدى احترام الجميع في "النموذجي" له ولعمله.

شيكر ظهر خلال الفيديو وهو يُجهز ملابس اللاعبين، ليقول في آخره "كل شيء تمام، جاهزون؟ غدًا بداية التدريبات".

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- شـيـكـر يسلم عليكم ويقولكم :

جـــــاهزين؟ بكره أول تمريــن🤩 pic.twitter.com/Xnh2OEEyMb — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 3, 2021

وقد نشر تويتر الفتح الفيديو وعلق قائلًا "شـيـكـر يسلم عليكم ويقولكم: جـــــاهزين؟ بكره أول تمريــن".

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب الكثير من المغردين، والذي أشادوا بمحمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح، وباهتمام النادي بأدوار جميع العاملين مع الفريق والطريقة الرائعة للإعلان عن بدء التدريبات، وقد وصفها البعض بأنها تفكير خارج الصندوق.

وفيما يلي بعض التغريدات التي أشادت بفيديو شيكر على تويتر الفتح ..

المركز الاعلامي بنادي الفتح بقيادة @maldhaif1 مركز متميز فعلا

مشاركاته متميزه ابداعات في الانتاج والجرافيك والفديوهات

ياليت تستفيد منكم اغلب الأندية💛✅ — سلطان الجهني (@sull_1927) July 3, 2021

حقيقة إبداع غير مستغرب من الزملاء في المركز الاعلامي بنادي الفتح وعلى رأسهم الزميل محمد الضيف ..



💙💙 — ماجد المالكي (@MAJEDALMALKI16) July 3, 2021

الإبداع ..

عندما يكون التفكير خارج الصندوق .

المركز الإعلامي بنادي #الفتح خلص الكلام . — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) July 3, 2021

عمل إبداعي وبطريقة مبتكرة



جميل جداً

شكراً للقائمين على المركز الإعلامي — فهد العيسى (@fahad_alessi) July 3, 2021