تفسير سعودي لتراجع الأهلي المصري وتحذير للنصر من تقليده

نصراوي يربط بين النصر والأهلي المصري

طرح الناقد الرياضي السعودي سعود الصرامي وجهة نظره فيما يخص أسباب تراجع الأهلي المصري، وطالب النصر بعدم تقليده والتعلم من أخطائه.

العملاق القاهري خسر مساء أمس النهائي الثالث له هذا الموسم، إذ سقط أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بعدما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي وكأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

ماذا قال الصرامي عن أزمة الأهلي المصري؟

المتحدث الرسمي السابق باسم النصر طالب إدارة النادي بمد يد الصلح لكافة المنافسين في كل القضايا، وعلى رأسهم الهلال والاتحاد، وذلك للتفرغ لدعم الفرق الرياضية في النادي وتحقيق النجاح الرياضي المطلوب جماهيريًا.

وضرب الصرامي مثلًا بالأهلي المصري وأزمة نتائجه الحالية، إذ قال "أضرب مثل بالنادي الأهلي المصري، أحد أعظم أندية إفريقيا والوطن العربي، لأنه حاليًا مرتبط بمشاكل كثيرة، سواء مع الاتحاد الإفريقي أو الدولي أو المصري، الآن ترتيبه في الدوري المصري هو الثالث وقد خسر أمس نهائي كأس مصر بسهولة كما كان قد خسر نهائي كأس إفريقيا بسهولة. كرة القدم داخل الملعب".

الصرامي للنصر: كفاكم مشاكل وركزوا في الملعب

الصرامي انتقل بعدها لاستغلال حالة الأهلي وتوجيه رسالة واضحة لإدارة النصر طالبهم خلالها بمد يد الصلح لجميع الأطراف وغلق كل القضايا العالقة والتركيز على الملعب، خاصة مع وجود داعم يُوفر للفريق كل ما يطلبه.

إذ قال "لذا أقول للإدارة النصراوية .. كرة القدم فروسية، الرياضة تنافس شريف وتعارف بين شعوب الأرض، اتركوا الشكاوي والعبوا كرة قدم، نريد النصر متفوق في الألعاب الرياضية وعلى رأسها كرة القدم".

"الجميع أمس يُتابع نتائج التحقيق في شكوى النصر ضد حمدالله، ولا أحد يتحدث عن معسكر الفريق والمدرب الجديد، لأن الجميع تفرغ لمتابعة الشكاوي، أطالب إدارة النصر باستثمار تلك الفرص التاريخية التي لم يحصل عليها رموز النادي، عبد الرحمن بن سعود نافس الهلال بتصريح "بالقلوب نهزم أصحاب الجيوب"، أنتم الآن من أصحاب الجيوب والمليارات والأموال".

أتم "لا يعيب النصر أبدًا أن يمد يده بالصلح لنادي الاتحاد ويُنهي قضية حمدالله، ولا يضره مد يده بالصلح للهلال وإنهاء ملف كنو، وكذلك غلق ملف محمد أبو جبل، المطلوب إنهاء كل تلك الملفات والتركيز داخل الملعب، النادي يحتاج لذلك ليُحقق البطولات، وأحذر الإدارة من أن من يُهللون اليوم لهم ويصفون ما يحدث بالانتصار سينقلبون عليهم مع أول خسارة".

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