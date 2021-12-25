تفجيرات وسترة واقية .. تحذيرات من استهداف النجوم في كأس أفريقيا

العديد من التكهنات والشكوك محيطة ببطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، وسط مخاوف واعتراضات أوروبية على توقيت إقامة المسابقة.

ويعتبر السبب الأول لهذا الاعتراض، هو التزايد المستمر للموجة الخامسة لفيروس كورونا، والذي يهدد بغياب اللاعبين لفترة طويلة بعد عودتهم من البطولة.

والسبب الثاني وهو الأهم، يتمثل في توقيت المسابقة بمنتصف الموسم، مما يحرم العديد من الأندية من أهم لاعبيها في وقت حرج للغاية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سلطت الضوء على بعض المخاوف الأخرى، التي تهدد بعض النجوم في البطولة المقامة بالكاميرون.

حالة من الفوضى

التقى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي هذا الأسبوع، برئيس الكاميرون بول بيا وأصر على إقامة المسابقة كما هو مخطط لها.

ومن جانبه شدد صامويل إيتو الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني، على خوض البطولة رغم كل الاعتراضات الأوروبية.

وفي هذا السياق أشارت "ديلي ميل" إلى تحذيرات بعض هيئات حقوق الإنسان، من احتمالية استهداف كبار اللاعبين خلال كأس أفريقيا.

ويرجع ذلك إلى بعض المشاكل السياسية في الكاميرون، والتي اندلعت منذ أربع سنوات وتتصاعد بسرعة الفترة الأخيرة.

أزمات تهدد البطولة

الحكومة في حالة قتال مع الانفصاليين من أجل السلطة في غرب البلاد الناطق باللغة الإنجليزية، ويكافح الجيش لبذل كل ما لديه لاحتواء الموقف.

تحذيرات تلقاها النجوم الأجانب من القدوم إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، بوجود إمكانية التعرض للأذى خلال هذا الحدث الكبير.

وقام ناشطون بتسليط الضوء على المعاناة المروعة في الكاميرون التي تسببت في فرار حوالي 70000 شخص.

وجاءت بعض الحوادث التي تزيد من أهمية هذه التحذيرات، حيث سبق أن تم إلقاء قنبلة في أحد الفصول الدراسية، وتفجير سائق سيارة أجرة وقتل شرطي خلال حالة الصراع الدائرة في الكاميرون.

ووصل الأمر إلى قيام التميمة الخاصة بالبطولة بارتداء سترة واقية من الرصاص خلال التجول في البلاد من أجل الترويج لكأس أفريقيا.

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