تفاؤل كاذب .. إصابة بنزيما ستبعده عن الكلاسيكو!

أنباء صادمة تلقاها كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بخصوص جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ويستعد ريال لاستضافة نظيره الكتالوني، غدًا، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وكانت هناك العديد من الشكول حول جاهزية بنزيما، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة ريال مايوركا بالجولة الماضية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب سيغيب بنسبة كبيرة عن المباراة، بعد غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة التي أجريت اليوم، السبت.

ويأتي ذلك رغم الاختبارات الإيجابية التي أجريت أمس، والتي منحت أنشيلوتي الأمل في ظهور نجم الفريق الأول أمام برشلونة.

ومن المقرر أن يغيب صاحب الـ34 سنة عن المباراة، لعدم شعوره بالراحة وعجزه عن نزول أرض الملعب قبل مران اليوم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ66 نقطة، بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث بـ51 نقطة.

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