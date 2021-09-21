تفاصيل مثيرة .. رونالدو كسر اتفاقًا مع يوفنتوس من أجل يونايتد

تفاصيل جديدة..

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مثيرة بخصوص رحيل كريستيانو رونالدو من صفوف يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، الصيف المنصرم.

النجم البرتعالي عاد إلى النادي الإنجليزي بعد 12 عامًا قضاهم خارج "أولد ترافور" مقسمة بين ريال مدريد ويوفنتوس.

بماذا أفادت تلك التقارير الصحفية؟

وفقًا لما ورد عن صحيفة "ميرور" الأيرلندية فإن كريستانو رونالدو كسر "اتفاقًا" مع يوفنتوس من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد في نهاية الشهر الماضي.

وكان من المقرر أن يكمل البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس ويستمر في تورينو لموسم آخر لكن في الأيام الأخيرة حدثت مفاجأة وأكمل انتقاله.

كيف كان انتقال رونالدو مفاجأة؟

يوفنتوس أراد أن يبقى على مهاجمه بسبب اعتقادهم أن إيجاد بديل لأفضل هداف لهم سيكون مستحيلاً في الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقال، وهذا ما أكده ماسيميليانو أليجري، مدرب الفريق وقال: "لم يرغب أبدًا في الرحيل. أخبرني أنه سيبقى".

وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين الطرفين وهو استمرار كريستيانو إلا أن وكيل أعمال اللاعب كان بالفعل يجهز انتقاله في الأسابيع التي سبقت رحليه، بحسب "كادينا سير"، وهذا يبدو متعارضًا لما توصل إليه الطرفين مسبقًا.

رونالدو استغل تعادل يوفنتوس 2-2 مع أودينيزي في اليوم التالي ثم بدأ ممارسات الضغط للرحيل عن النادي.

كيف أثر رحيل رونالدو عن يوفنتوس؟

من الناحية الرياضية، النادي الإيطالي أصبح يعاني منذ رحيل هداف الفريق ويواصل نزيف النقاط ويتذيل جدول الترتيب في المركز الـ 18 برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد كشف يوفنتوس عبر بيان له على موقعه الرسمي تفاصيل الصفقة من الناحية المالية، إذ سيدفع الشياطين الحمر 15 مليون يورو مستحقة الدفع في 5 سنوات مالية، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 8 ملايين يورو كحد أقصى عند تحقيق أهداف محددة خلال مدة عقد اللاعب مع يونايتد.

صفقة انتقال اللاعب أثرت سلبيًا على البيانكونيري من الناحية الاقتصادية، إذ بلغت 14 مليون يورو في ميزانية النادي 2020-2021 بسبب "التخفيض الجزئي للقيمة الدفترية الصافية لحقوق تسجيل اللاعب".

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