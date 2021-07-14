تفاصيل مثيرة .. الكشف عن مصير هتان باهبري مع الهلال

ما هو موقف باهبري من الاستمرار مع الهلال؟

كشفت تقارير صحفية، عن مصير هتان باهبري مع نادي الهلال، مع اقتراب انتهاء عقده، وذلك في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية.

هتان باهبري انضم لصفوف نادي الهلال في شتاء 2019 قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الليث الأبيض، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الزعيم.

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وكتب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة حول مستقبل باهبري مع نادي الهلال.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "هتان عقده مع الهلال قارب على النهاية، هتان لا يلعب كثيرًا مع الهلال، لكن مرتبه عالي وعالي جدًا، راتبه أكثر من ياسر وأقل من سلمان وسالم".

الإعلامي الرياضي تابع: "طبعًا الحديث عن المحترف المحلي، هتان يملك مقهى وصار رجل أعمال، لكنه يبحث عن تجديد عقده مع الهلال، النافذة للوصول للهدف، التقليل من النصر".

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، موقفهم النهائي من استمرار هتان باهبري خلال الفترة المقبلة، بعد مشاورة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم.