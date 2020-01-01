تفاصيل جديدة حول شرط هالاند الجزائي في بوروسيا دورتموند

تقارير صحفية تكشف عن تفاصيل جديدة حول الشرط الجزائي في عقد إيرلينج هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن تفاصيل جديد حول عقد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند المنضم من صفوف لايبزيج لبوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب لن يتم تفعيله قبل عامين ونصف في صيف 2022.

ويمتد عقد اللاعب الذي وقعه مع بوروسيا دورتموند قبل أيام قليلة حتى نهاية موسم 2023-2024 مما يعني أن العقد به موسمان يمكن غض النظر عنهما لو حصل على فرصة في مكان آخر.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت مطلع هذا الأسبوع عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي بلغت حوالي 59 مليون يورو.

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وكان بوروسيا دورتموند قد وافق للمرة الأولى منذ رحيل لاعبه ماريو جوتسه عن صفوفه في 2013 على السماح بوجود شروط جزائية في عقوده مع نجومه.

وكشف هالاند في هذا الأسبوع عن أسباب تفضيله لبوروسيا دورتموند حيث قال: "دورتموند جاءوا بشكل مباشر وتحدثوا بصراحة وقال أنهم بحاجة لوجودي في الخط الأمامي وأنهم يحبون طريقة اللعب الخاصة بي".

جدير بالذكر أن هالاند كان ضمن أهداف مانشستر يونايتد وعدة أندية أوروبية كبيرة أخرى في سوق الانتقالات قبل أن يحسم موقفه وينضم للفريق الألماني.