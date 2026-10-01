كشف دينو توبمولر، المدير الفني السابق لفريق لانس، عن كواليس رحيله بعد ست مباريات رسمية فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، والذي كان بمثابة مفاجأة كبرى، بعد بداية قوية لموسم 2026-2027، حقق خلالها فوزًا على باريس سان جيرمان، في كأس السوبر الفرنسي، ومن ثمّ تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، خارج الديار، أمام سلافيا براج.

وفي حديث عبر البودكاست الخاص بوكالته الاستشارية "Spielmacher von 360Media"، قال توبمولر، إن الرئيس جوزيف أوغورليان، اتصل بغرفة الملابس مباشرة بعد الفوز خارج الديار ليشاركهم فرحته. ومن وجهة نظر توبمولر، كان الجميع في ذلك الوقت "في نشوة تامة"، وكان الرئيس "سعيداً وفخوراً بشكل لا يُصدق".

وبينما كانت الأجواء إيجابية داخل النادي، في تلك المرحلة، جاءت نقطة التحول في اجتماع استمر ساعتين؛ حيث أبلغ المدير الرياضي جان-لويس ليكا، والمدير العام بنجامين بارو، المدرب الأول برغبتهما في الاستغناء عن مساعده المخضرم نيلسون مورجادو. وكانت الإدارة ترى أن المساعد البالغ من العمر 39 عاماً "شديد التطلب، صاخب للغاية، ويستفز الكثير من الناس". واعتقدوا أن مورجادو أصبح "عامل إرباك" للأجواء الداخلية ضمن الجهاز الفني.

وهذا ما وضع توبمولر أمام إنذار نهائي: إما أن يقطع علاقته بمقربه المقرّب أو أن يجري النادي تغييرًا في منصب المدرب الأول. وقال إن الاجتماع نفسه ظل هادئاً طوال الوقت. وقال توبمولر: "كان الحديث على مدى تلك الساعتين وديًا للغاية. أرادوا إقناعي بأن ذلك سيكون أفضل لي وللمجموعة بأكملها".

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لماذا أقال نادي لنس دينو توبمولر؟

لكن بالنسبة لتوبمولر، لم يكن التضحية بمساعده خيارًا مطروحًا على الإطلاق. وقال رافضًا المطلب الصادر عن القيادة العليا: "لو كنت قد رأيت أن سوء سلوك متطرفاً قد وقع، لما كان بإمكاني بالطبع التغاضي عن ذلك. لكن الأمر ببساطة لم يكن كذلك".

وانتهت مسيرته في فرنسا عند تلك اللحظة، فيما تابع مدرب فرانكفورت السابق: "لا يتخلى المرء عن ذلك ببساطة هكذا. لكن إذا كان عليّ أن أنتهك قيمي، فأنا أتقبّل أنني في تلك اللحظة لن أملك وظيفة".

وأضاف: "بالنسبة لي، لم يكن يستحق التفكير في التخلي عن شخص لم يرتكب أي شيء خارج عن المألوف. ولذلك من المهم بالنسبة لي أن أظل قادراً حتى اليوم على النظر إلى نفسي في المرآة، بدلاً من الوقوف على خط التماس".

حتى عائلة توبمولر وجدت صعوبة في فهم القرار. فقد قال والده كلاوس توبمولر، المهاجم السابق في البوندسليغا والمدرب لسنوات عديدة بنفسه، بما في ذلك في فرانكفورت وبوخوم وليفركوزن، عن إقالة ابنه: "هل فقدوا صوابهم تماماً؟"

والآن يريد توبمولر العودة السريعة إلى خط التماس رغم فترتي إبعاد عن التدريب خلال عام تقويمي واحد. وقد استبعد الحصول على فترة راحة طويلة قائلاً: "لستُ بحاجة الآن إلى عام كامل من الراحة".