تفاريس: أنا والسومة نشكل ثنائي جيد ولولا زملائي ما تألقت

مهاجم منتخب الرأس الأخضر يعلق على تألقه وتسجيل لخمسة أهداف في مباراة واحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه ديجانيني تفاريس، مهاجم فريق أهلي جدة، الشكر إلى جميع زملائه بالفريق، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال مباراة فريقه أمام أحد.

مهاجم الأهلي قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كنا نحتاج إلى الفوز، ولولا زملائي ما قدمت هذا الأداء".

وعن منافسته في قائمة هدافي الدوري السعودي، قال تفاريس:"المهم أن نساعد الفريق، وعمر السومة لاعب جيد ونشكل ثنائي جيد، والمنافسة دائمًا جيدة وشيء صحي للفريق".

ديجانيني تفاريس : أنا والسومة نشكل ثنائي جيّد، وكنّا في حاجة لهذا الفوز.#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/Au74YkmU24 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

واختتم تفاريس تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير على دعمي، وتأقلمت بسرعة لأنني دائمًا خارج بلادي، وعلاقتي بلاعبي الأهلي جيدة".

تفاريس سجل خمسة أهداف، في فوز فريقه الأهلي على أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، كأول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يحقق هذا الرقم.