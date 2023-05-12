تغيير فني أم عقوبة .. رامون دياز يُجلس نجم الهلال على الدكة أمام الوحدة

الهلال يُواجه الوحدة مساء اليوم في نهائي كأس الملك

shahid

فاجأ رامون دياز المدير الفني للهلال الجميع باستبعاد المهاجم أوديون إيجالو من التشكيل الأساسي لمواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

المدرب الذي تعرض لانتقادات لاذعة مؤخرًا بسبب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا لم يُقحم صالح الشهري أو عبد الله الحمدان بدلًا من المهاجم النيجيري، بل اختار اللعب بمهاجم وهمي كما يبدو، وذلك باستخدام لوسيانو فييتو في مقدمة الهجوم وبجانبه ميشايل وموسى ماريجا.

ذلك الأمر دفع البعض للتأكيد على أن استبعاد إيجالو يأتي ضمن رغبة دياز في انتهاج أسلوب جديد في الهجوم بالاعتماد على المهاجم الوهمي، لكن البعض الآخر ذهب إلى الاعتقاد بأن المدرب يُعاقب إيجالو لتراجع مستواه وخاصة الفرصة السهلة التي أهدرها أمام أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي آسيا على ملعب سايتاما 2002 وكادت أن تقلب الأمور لصالح الزعيم في المباراة التي انتهت بخسارته 1-0.

الهلال يفتقد خلال اللقاء لنجمه السعودي سالم الدوسري، كما قائده سلمان الفرج للإصابة، وقد اختار دياز الدفع بالمخضرم محمد البريك على يمين الدفاع بدلًا من سعود عبد الحميد فيما عاد ياسر الشهراني لشغل الجانب الأيسر.

يُشار إلى أن الهلال ليس أمامه سوى كأس الملك لإنقاذ موسمه الصفري حتى الآن، حيث خسر السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وخرج من حسابات التنافس على دوري روشن السعودي.

Shahid