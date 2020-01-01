تغيير راعي سترلينج يقربه من ريال مدريد

كيف يقترب رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي من ريال مدريد بسبب تغيير الراعي؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي قد يرحل عن الفريق قربيًا لينضم لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب أوشك على التوقيع مع شركة "أديداس" لتكون الراعي الجديد له.

وسينضم اللاعب لكتيبة نجوم أديداس مقابل مبلغ مالي كبير في الموسم، بعد انتهاء عقده الحالي مع نايكي، والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

المزيد من الفرق

ميسي أم رونالدو أم ليفاندوفسكي .. من الأكثر تهديفًا في 2020؟

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فذلك المبلغ سيصل إلى ثمانية ملايين يورو لو نجح في تحقيق بعض الشروط المحددة داخل العقد.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الخاصة بالملابس والأدوات الرياضية ستتوسط بين ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد لحسم الصفقة لصالح الملكي.

وقد تساهم الشركة بجزء من قيمة الصفقة ضمن رعايتها لريال مدريد أيضًا، ولن تكون تلك سابقة في عالم كرة القدم بشكل عام.

جدير بالذكر أن عقد سترلينج الحالي في مانشستر سيتي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 وتقدر قيمته السوقية بحوالي 128 مليون يورو.