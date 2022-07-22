تغيير أقوال وعدم اختصاص .. تطورات جديدة في قضية حمد الله

هل تتخذ قرارات ضد حمد الله في قضية التسجيلات؟

شهدت قضية نادي النصر ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، وحامد البلوي ومشعل السعيد مسؤولا العميد، تطورات جديدة، بعد جلسة الاستماع التي حضرها الثنائي الأخير أمس الخميس.

ما هي آخر تطورات قضية تسجيلات مسؤولي الاتحاد والبلوي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن محامي نادي الاتحاد دفع بعدم الاختصاص أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية التسجيلات.

وأضافت الصحيفة أن المحامي استدعى فيها حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، ومشعل السعيد إداري الفريق، على أن القضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المحامي قال للجنة الاحتراف: "لا يحل لأي طرف التقاضي أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه".

وشهدت جلسة أمس تغيير أقوال البلوي والسعيد بالدفع بعدم الاخنصاص هذه المرة، بعد مواجهتهما بتقرير الجهات ذات العلاقة، التي تؤكد على أن التسجيلات ليست مفبركة وصحيحة، عكس ما تم تأكيده منهما مؤخرًا.

واستند البلوي والسعيد على خطاب وارد من محامي عبد الرزاق حمد الله، الذي يشير فيه إلى أن القضية منظورة لدى غرفة فض المنازعات في "فيفا"، ويجب أن يتوقف الاتحاد السعودي عن النظر فيها.

وكان النصر قد رفع شكوى ضد الاتحاد وحامد البلوي ومشعل السعيد وعبد الرزاق حمد الله، يطالب فيها بإنزال عقوبات التفاوض أثناء سريان العقد عليهم.

وخاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين "فيفا" في وقت سابق، بالتحديد يوم 22 أبريل الماضي، وأوضحت فيه أنها ستنظر في القضية من ناحية البعد المحلي، بينما ستترك البعد الدولي، لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي.