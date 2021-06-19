تغييرات جذرية .. لاعبو الهلال ينتظرون قرارات صارمة من جارديم

تعرف على ما ينوي جارديم فعله

اقترب البرتغالي ليوناردو جارديم، من التواجد في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تولي مهمة تدريب الهلال بشكل رسمي، وإعداد الفريق للموسم المقبل.

جارديم يستعد لاتخاذ قرارات صارمة ومهمة في مسيرة فريق نادي الهلال، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بما يخص قائمة الفريق الأزرق.

متى يصل جارديم إلى السعودية؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن البرتغالي ليوناردو جارديم، سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد 10 أيام، من أجل مباشرة مهامه بشكل رسمي.

وطلب جارديم من إدارة نادي الهلال، معاينة مسكنه وزيارة مقر النادي، ومتابعة آخر التحضيرات بشأن إعداد الفريق الأول للموسم الرياضي الجديد.

وتولى جارديم مهمة تدريب الهلال، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورايس، الذي جاء بشكل مؤقت بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الزعيم.

ما هو موقف جادريم من التعاقدات الجديدة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن جارديم أجل ملف التعاقدات حتى ينتهي من دراسة وضع الفريق، حيث يقدم ملفًا متكاملًا عن احتياجاته الفنية على صعيد اللاعبين الأجانب والمحليين.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يعمل حاليًا على إنهاء التقرير الفني حتى يقدمه إلى الإدارة، من أجل استقطاب لاعبين يدعمون الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هي القرارات المصيرية التي ينتظرها اللاعبين؟

وأكدت الصحيفة السعودية على أن جارديم مدرب الهلال سيحدد مصير اللاعبين المصعدين للفريق الأول، من خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستنطلق 5 يوليو المقبل.

ويقيم نادي الهلال معسكرًا خارجيًا استعدادًا للموسم الجديد في النمسا، وذلك من أجل الاستقرار على كل ما يخص قائمة الفريق الأزرق للموسم القادم.

وتضم قائمة اللاعبين المصعدين إلى الفريق الأول للهلال 9 لاعبين، وهم : " عبد الله البيشي، وأحمد الجبيع حارسا مرمى، وعبد الرحمن الدخيل وعبد الله القباني بالمحور، وناصر السبيعي الظهير الأيمن، ونواف المفرج ونواف العريفي الظهيران الأيسران، وسعد الناصر لاعب الجناح الأيمن، وأخيرًا تركي المطيري المهاجم.

ما هي صفقات الهلال للموسم الجديد؟

نجح نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب نادي بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

كما استطاع نادي الهلال التعاقد مع حمد اليامي، الظهير الأيمن لنادي القادسية في صفقة انتقال حر، لينضم للفريق مع بداية الموسم القادم.

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