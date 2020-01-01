تغريم فيتوريا وجيوفينكو .. لجنة الانضباط تفرض 100 ألف ريالًا

لجنة الانضباط والأخلاق تعلن عن قراراتها، على إثر ما حدث في الجولة الثانية بالدوري السعودي.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها المتعلقة بمباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، قدرها 30 ألف ريالًا سعوديًا، بسبب التغيب عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترو"، عقب مباراة التعاون.

كما قررت الانضباط توقيع غرامة مالية على ثنائي نادي النصر علي الحسن وعبد المجيد الصليهم، لاعبا وسط الفريق الأصفر، قدرا 20 ألف ريالًا، بسبب تغيبهما عن المقابلة الإعلامية.

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ووقعت غرامة قدرها 10 آلاف على الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال، بسبب الإدلاء بتصريح "تضمن إساءة إعلامية" تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام أبها، بعد انتهائها.

وتم توقيع غرامة على النيجيري ستانلي أوهاويتشي لاعب القادسية وريان الموسى لاعب التعاون، بسبب استخدام اللعب العنيف ضد لاعبي ضمك والنصر بالترتيب.

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اللجنة منعت الاستئناف على قراراتها التي أصدرتها، وذلك بناء على المادة 139 من اللائحة، على أن يتم إيداع الغرامات المالية في حساب اتحاد كرة القدم السعودي.

وكانت وزارة الرياضة قد أقرت قبل بداية الموسم، أن يتحمل اللاعبين والمدربين العقوبات المالية التي ستفرض عليهم، معتبرة أن تحمل الأندية لتلك العقوبات هو إهدارًا للمال العام.