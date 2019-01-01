تغريم باكايوكو وإيقافه بسبب واقعة الوقود!

واقعة جاءت وبالاً على الفريق ككل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية معاقبة تيموي باكايوكو لاعب وسط ميلان بتغريمه وإبقائه على دكة البدلاء في المباراة المقبلة.

وكان جينارو جاتوزو مدرب ميلان قد غضب للغاية حين وصل باكايوكو متأخراً، وقرر معاقبة الفريق كاملاً بمعسكر تدريبي لمدة 5 أيام!

واعتذر باكايوكو عن الواقعة لمدربه ولزملائه بعد وصوله متأخراً بساعة على موعد التدريب، حين نفد منه الوقود كما نُشر أمس.

وبحسب "لا ريبوبليكا"، فإن جاتوزو قد قبل اعتذار اللاعب، إلا أنه تم تغريمه مبلغ 90 ألف يورو، وترجح التقارير أنه لن يلعب المباراة المقبلة ضد بولونيا.

يذكر أن ذلك يأتي بالقرب من وقت حسم شراء اللاعب المعار من تشيلسي، حيث يدرس ميلان ما إذا كان سيفعل حق الشراء مقابل 35 مليون يورو أم لا في يونيو المقبل.