تغريم الاتحاد السعودي 43 ألف ريال

ما سبب تغريم الاتحاد السعودي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تغريم نظيره السعودي 11 ألفًا و500 دولارًا أي ما يعادل 43 ألف ريال بسبب خوض الناشئين مباريات تحضيرية دون إبلاغه.

لوائح الاتحاد القاري تجبر السعودية على الإبلاغ بجدول المباريات التحضيرية للفئات المختلفة قبل 14 يومًا على الأقل إن كانت اللقاءات أمام فريق من داخل القارة أو 21 يومًا إن كان خارجها.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي نظم عددًا من المباريات التحضيرية دون إبلاغ الاتحاد الأسيوي مما تسبب في عدة غرامات وصل مجموعها إلى 43 ألف ريال.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر داخل الاتحاد السعودي إن تطبيق هذه اللائحة يكون صعبًا أحيانًا نظرًا للوصول إلى اتفاق مع منتخبات أخرى في أوقات متأخرة.

جدير بالذكر أنّ المنتخب السعودي سوف يواجه سنغافورة وفلسطين في أكتوبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم.