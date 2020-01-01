الدوري الإنجليزي الممتاز

تغريدة عن موقف نبيل لصلاح تثير الجدل

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Mohamed Salah Festejo
لفتة استثنائية من الفرعون المصري..

تداول رواد موقع "تويتر" تغريدة لأحد الأشخاص ادّعى فيها موقفًا إنسانيًا استثنائيًا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، قد حدث لزميل له في العمل.

وبحسب التغريدة، فإن النجم المصري أثناء وجوده في إحدى محطات البنزين قام بدفع قيمة ملء جميع خزانات السيارات الموجودة في المحطة، في موقف لا يتكرر كثيرًا.

سيدة أخرى نشرت تغريدة مماثلة عن الموقف، لكنها قامت بعد ذلك بحذفها وتوضيح أن الموقف لم يحدث لها شخصيًا بل إنه نقلًا عن أحد أقاربها.

ويتضح في الصورة المنشورة مع التغريدة الأولى أن صلاح كان في طريقه إلى تدريبات الريدز أو للتو خرج منها، والصورة قد تُعزز الرواية رغم عدم وجود مصدر آخر أكد الأمر ذاته.

اللفتات الإنسانية الاستثنائية ليست جديدة على صلاح، فلاعب روما السابق اشتُهِر دومًا بدعمه للفقراء ولأهل قريته في مصر ودومًا ما تدخل لنجدة المحتاجين، مما لا يجعل موقف مثل موقف البنزين غريبًا.

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