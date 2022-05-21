تغريدات متتالية تُهاجم وتسخر من النصر .. هل تحول الصرامي لتشجيع الهلال؟

أثار سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر دهشة الجميع بنشره عدد من التغريدات سخر من خلالها وهاجم النادي الأصفر وأبدى دعمًا واضحًا للعدو اللدود الهلال، مما جعل البعض يتساءل إن كان قد تحول إلى تشجيع الزعيم.

الإعلامي المخضرم انتقد بشدة تهنئة النصر لنادي الفيحاء عقب تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال مساء الخميس الماضي، حيث تفوق بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

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بداية سلسلة التغريدات المهاجمة والساخرة كانت بالإشارة إلى أن الأندية تحتفل بإنجازاتها وليس ألقاب الآخرين، حيث كتب "الأندية "تصنع" أمجادها ببطولاتها ،،، و ليس بإنجازات أندية أخري ،،،!!!؟".

#هات_إذنك

الأندية " تصنع " أمجادها ببطولاتها ،،،

و ليس بإنجازات أندية أخري ،،،!!!؟#فحسبنا_الله #إحتفالات_بالوكالة — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

وكتب بعدها "عندما "تحتفل" جماهير أندية كبيرة ببطولات أندية "ناشئة" ،،،!!!؟ فالصمت عنه لم يعد أمراً محموداً ،،؟".

#هات_إذنك

عندما " تحتفل " جماهير أندية كبيرة ،،،،

ببطولات أندية " ناشئة " ،،،!!!؟

فالصمت عنه لم يعد أمراً محموداً ،،؟#فحسبنا_الله #إحتفال_بالوكالة #إحتفالات_بالوكالة — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

ثم """جفاف " البطولات """ و الغياب " عن المنصات ،،،،، كشفتها " إحتفالاتهم " الصاخبة " بفوز الفرق "" الناشئة" ،،،،!!!!؟".

#هات_إذنك

""جفاف " البطولات """ و الغياب " عن المنصات ،،،،،

كشفتها " إحتفالاتهم " الصاخبة " بفوز الفرق "" الناشئة" ،،،،!!!!؟#فحسبنا_الله #إحتفال_بالوكالة #إحتفالات_بالوكالة — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

الصرامي الذي يُعد من أشد المناصرين لعبد الرزاق حمدالله انتقل للدفاع عن مهاجم الاتحاد الحالي، مقارنًا بين الدعم الذي وجده ثلاثي الهلال بعد إهدارهم لركلات جزاء ترجيحية أمام الفيحاء والاتهامات التي وجهت للاعب المغربي عقب إهداره ركلة جزاء خلال مباراة في الدوري السعودي مع النصر.

إذ كتب "نجوم النادي الغالي" أضاعوا ثلاث ركلات ترجيح متتالية ،،، فتم تجديد "الثقة" بهم ،،،!!؟ الهداف الكبير أحاطت به "تهمة" شديدة القسوة لإضاعته "بلنتي" في الوقت الأصلي ليغادر مكانه مؤسفاً عليه ،،؟".

#هات_إذنك

نجوم النادي الغالي " أضاعوا ،،،،

ثلاث ركلات ترجيح متتالية ،،،

فتم تجديد " الثقة " بهم ،،،!!؟

الهداف الكبير ،،،،،،

أحاطت به " تهمة " شديدة القسوة ،،،

لإضاعته " بلنتي " في الوقت الأصلي

ليغادر مكانه مؤسفاً عليه ،،؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

الإعلامي المخضرم لم يكتف بمهاجمة النصر لاحتفاله بإنجاز الفيحاء، بل أبدى دعمه للهلال بالتأكيد على أن خسارة لقب مقابل حصد العديد من الألقاب لا يعني شيئًا، بقوله عندما يحقق " النادي الغالي ""٩٩"" لقباً ،،، و يخسر " لقباً " واحداً!؟ فإن ذلك كافياً،، لخروج" كل " محروم من حالة الحزن،،، للفرح بالتعبير عن سعادته ،،،؟ و عندما " تخسر " فرقهم "٩٩" لقباً و تحقق لقباً واحداً فقط ؟ فان ذلك فرصة للتفاخر ،،؟".

#هات_إذنك

عندما يحقق " النادي الغالي ""٩٩"" لقباً ،،،

و يخسر " لقباً " واحداً!؟

فإن ذلك كافياً،،

لخروج" كل " محروم من حالة الحزن،،، للفرح بالتعبير عن سعادته ،،،؟

و عندما " تخسر " فرقهم "٩٩" لقباً و تحقق لقباً واحداً فقط ؟

فان ذلك فرصة للتفاخر ،،؟#فحسبنا_الله #احتفال_بالوكالة — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

وأتم الصرامي سلسلة تصريحاته المثيرة للدهشة باقتراح على الفيحاء بإرسال كأس خادم الحرمين الشريفين لمدرجات النصر ليحتفل به الجمهور الذي لم يُتوج فريقه بشيء هذا الموسم.

إذ كتب "بعد خسارة " النادي الغالي" و فوز أحد الفرق " الناشئة " باللقب؟ و تعاطفًا مع الجماهير التي إحتفلت " بالوكالة " و ليس لديها " لقباً "، و لا " درعاً " و لا " كأساً " تحتفل به؟ لإطفاء " نار " الشوق للألقاب،،؟ لماذا لا يتم إرسال الكأس لمدرجهم للاحتفال به".

#هات_إذنك

بعد خسارة " النادي الغالي"

و فوز أحد الفرق " الناشئة " باللقب؟

و تعاطفًا مع الجماهير التي إحتفلت " بالوكالة "

و ليس لديها " لقباً "،

و لا " درعاً "

و لا " كأساً "

تحتفل به؟

لإطفاء " نار " الشوق للألقاب،،؟

لماذا لا يتم إرسال الكأس لمدرجهم للإحتفال به#احتفال_بالوكالة — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 21, 2022

تغريدات الصرامي وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير السعودية وبعض الإعلاميين، وقد تساءل العديد عن سر ذلك التحول المفاجئ لدعم الهلال وانتقاد النصر والسخرية منه، وأشار البعض إلى أن الرجل لم ينسى "طرده" من المركز الإعلامي للنادي الأصفر حيث كان يتقاضى راتبًا جيدًا للغاية.