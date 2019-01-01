تعيين كافو سفيراً لمونديال قطر

بطل مونديال 2002 يدعم مونديال 2022..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تم الإعلان عن تعيين الأسطورة البرازيلية كافو، الظهير الأيمن التاريخي والفائز بكأس العالم 2002، سفيراً لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته لجنة تنظيم البطولة، التي تهدف لجمع الشخصيات البارزة حول الملف التنظيمي لأول مونديال في تاريخ الوطن العربي.

ويعتبر كافو واحداً من خمسة في القائمة التاريخية لقادة البرازيل الذين حملوا كأس العالم، بعد أن رفع الكأس في اليابان عام 2002، إثر الفوز على ألمانيا في النهائي بهدفين دون رد.

ويملك كافو 148 مباراة دولية بقميص السيليساو، ما يجعله أكثر اللاعبين مشاركة بالقميص الأصفر.

وأقيم حفل تعيين كافو ضمن سفراء الملف في موطنه مدينة ساو باولو البرازيلية، لينضم الظهير الأيمن التاريخي إلى تشافي هيرنانديز قائد برشلونة التاريخي أيضاً، والكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، بالإضافة إلى محمد سعدون الكواري الإعلامي بقنوات beIN Sports.