تعيين خالد الثبيتي نائباً لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي

نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتولى مهمة جديدة في الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوية لكرة القدم، تعيين خالد الثبيتي نائب رئيس الاتحاد السعودي، في منصب نائب رئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي.

ومن جانبه أكد الاتحاد السعودي، أن اختيار الثبيتي جاء نتيجة سيرته العطرة، وخبراته العملية التي وضعته في مقدمة المرشحين لهذا المنصب، إلى جانب عضويته في المكتب التنفيذي.

وتم تعيين 11 سعودياً ضمن لجان الاتحاد الآسيوي، في القانونية والفنية والطبية، والتسويق والحكام وكرة القدم النسائية، والمسابقات.

وشملت أيضاً أماكن تعيين الـ 11 سعودياً، المسؤولية الاجتماعية والانضباط والأخلاق، ولجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات الآسيوية، بالإضافة إلى منصب خالد الثبيتي.