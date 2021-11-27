"تعويض صلاح سيكون شبه مستحيل، وغيابه يعني توقف الأهداف"

أكد إيميل هيسكي أسطورة نادي ليفربول أن الفريق سيتأثر بشكل واضح برحيل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيسكي لصالح صحيفة "إكسبريس"، وأكد خلالها أن تعويض الثنائي سيكون في منتهى الصعوبة.

وقال هيسكي: "سنفتقد لمحمد صلاح لمدة شهر، هذا يعني أهداف وأسيستات والكثير من الامكانيات داخل الملعب التي سنفتقدها".

وأضاف: "بعض الأحيان نعتمد على ماني عندما لا يتواجد صلاح، لكنه أيضًا سيذهب للبطولة، والأمور ستكون صعبة للغاية، لكن على أحدهم أن يملأ الفراغ الذي سيتركانه".

وأردف: "تاكومي مينامينو سجل في نهاية الأسبوع ضد آرسنال، لذلك من الممكن أن يتقدم ويحاول تعويضهما، وهناك أيضًا ديفوك أوريجي".

وأكمل: "نحن بحاجة للاعب آخر مثل دييجو جوتا، يأتي ويستقر ويتأقلم فورًا ويكون البديل الكفء لصلاح وماني، لكن ذلك في منتهى الصعوبة".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير من العام المقبل 2022.