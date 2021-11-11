تعويض صلاح أحدها.. ليفربول يختار صفقاته الشتوية بدقة شديدة!

بدأت إدارة ليفربول في التخطيط للميركاتو الشتوي المقبل، وبالفعل وضعت أعينها نصب التعاقد مع ثلاثة لاعبين، أحدهم يأتي لتعويض الرحيل المتوقع لمحمد صلاح في ظل تعثر مفاوضات التجديد بينه وبين النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ونتيجة لفشل مفاوضات التجديد بسبب عدم الاتفاق حول الراتب الجديد، فيبدو أن يورجن كلوب بدأ بالفعل في البحث عن من يخلف الدولي المصري بملعب أنفيلد.

التدعيمات الشتوية لليفربول لن تتوقف عند خليفة صلاح، بل أوردت صحيفة "ميرور" أسماء أخرى في مراكز متعددة ينوي الريدز ضمها لمواصلة المنافسة على كل الأصعدة بالموسم الحالي الصعب.

ما هي أهداف ليفربول في شتاء 2022؟

ميرور قالت أن الهدف الأول لليفربول هو التعاقد مع نجم إنتر، مارسيلو بروزوفيتش، والذي ينتهي عقده في سان سيرو بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يمكن ضمه بقيمة متوسطة أو صغيرة من النيراتزوري الذي سيحرص على بيعه بدلًا من خسارته مجانًا بالصيف المقبل.

الاسم الثاني والأهم هو أرنو دانجوما، والهدف الأساسي من ضمه على المدى القصير هو تعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني في يناير وفبراير لمشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية، وعلى المدى الطويل أن يكون صاحب الـ24 عامًا خليفة للدولي المصري.

أما الاسم الأخير فهو لاعب تورينو، جيلسون بريمر، والذي ينتهي عقده في إيطاليا بصيف 2023 وكان قريبًا من قبل أن ينضم إلى ليفربول لدعم منتصف الميدان.

لماذا يسعى ليفربول لدعم منتصف ميدانه؟

بالنظر إلى الثلاثة أسماء، يظهر بصورة واضحة مدى رغبة ليفربول في دعم منتصف الميدان على وجه التحديد، والسبب في ذلك قد يرجع إلى المردود المتواضع الذي يقدمه تياجو ألكنتارا حتى الآن مع النادي الإنجليزي.

هذا إلى جانب رحيل جورجينيو فاينالدوم الذي لم يصاحبه التعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب، ثم إصابة هيرفي إليوت مع عدم الاقتناع بما يقدمه نابي كيتا وكيرتس جونز حتى الآن.

لكن في الواقع أن التعاقد مع برزوفيتش تحديدًا به بعض الصعوبات، فالدولي الكرواتي يرتبط اسمه بأندية أخرى تمتلك قدرات مادية ضخمة مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد، كما برز مؤخرًا برشلونة أيضًا كأحد الوجهات المحتملة لصاحب الـ28 عامًا.

أما بريمر، فسيحاول أنطونيو كونتي جلبه إلى توتنهام في الأشهر المقبلة، لذلك المنافسة لن تكون سهلة أبدًا بالنسبة لليفربول على توقيعه.

كيف يسير موسم ليفربول؟

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر تشيلسي.

على الصعيد الأوروبي ضمنت كتيبة كلوب التواجد في ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما انتصرت ذهابًا وإيابًا على أتلتيكو مدريد وقبلها على بورتو وميلان.

تبقى الإشارة إلى أن الريدز تعرضوا لهزيمة وحيدة هذا الموسم كانت على يد وست هام بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

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