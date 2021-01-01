تعليق مفاجئ من فهد المولد على قرار كاريلي وضعه على دكة البدلاء

نجم الاتحاد ساهم في الفوز المهم على الوحدة اليوم في الدوري السعودي

غاب فهد المولد عن التشكيل الأساسي للاتحاد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي، إذ شارك اليوم في الشوط الثاني من مواجهة الوحدة واستطاع إحراز أحد أهداف فريقه الأربعة.

الاتحاد هزم الوحدة 4-2 على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وقد سجل المولد الهدف الثاني من لمسته الأولى للكرة.

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صاحب الـ26 عامًا أكد بعد اللقاء سعادته الكبيرة بالفوز المهم، لكنه اعترف في نفس الوقت بعدم تقديم المستوى المتوقع خاصة على صعيد الاستحواذ على الكرة واستفادتهم من أخطاء الوحدة، موضحًا أن هدفهم الأهم اليوم كان الحصول على النقاط الثلاثة.

وأضاف للقنوات السعودية الرياضية "انتصار مهم للاتحاد، كنا بحاجة كبيرة له، لم نقدم اليوم الأداء المتوقع من جانبنا خاصة الاستحواذ على الكرة، لكننا دخلنا اللقاء بهدف الفوز والنقاط الكاملة فقط".

تابع "خسرنا مرتين في مرحلة الإياب وقد تعلمنا من الخسارتين الكثير، الفريق يمتلك لاعبين مميزين ويغيب عنا لاعبان أجنبيان نتمنى تعافيهما سريعًا لأن الاتحاد بحاجة لهما".

وعن وجوده على دكة البدلاء، فاجأ المولد الجميع بإجابة متصالحة جدًا مع النفس، إذ قال "جماهير الاتحاد معتادة على أهداف فهد المولد، لم أسجل كثيرًا هذا الموسم وتعرضت لانتقادات كبيرة، وأعلم أنني لم أقدم المستوى المطلوب بعد، وجودي على دكة البدلاء طبيعي لأن زملائي الموجودون في الملعب يُقدمون أداءً مميزًا ونحن البدلاء نساعدهم عند الحاجة، أعمل جاهدًا لأستعيد مستواي والقادم أفضل بإذن الله".

يُشار إلى أن فهد المولد لعب 17 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.