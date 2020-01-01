تعليقًا على مستوى صلاح .. أسطورة ليفربول يطلب البحث عن مهاجم

هل نرى صلاح خارج ليفربول قريبًا؟

أكد جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، أنّ الفريق بحاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم صريح بعد المستوى الذي ظهر به الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو أمام أستون فيلا.

ليفربول انتصر بثنائية نظيفة على أستون فيلا ليستمر في حصد النقاط بعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي بصورة رسمية.

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وتعرض صلاح لبعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مستواه ضد أستون فيلا رغم أنّه أصبح أسرع لاعب أجنبي يساهم في 100 هدف في تاريخ البريميرليج.

وقال سونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أتفهم أنّ حدة الفريق تنخفض بعد تحقيق لقب الدوري ولكن بنسبة 1% أو 2% وليس بهذه الطريقة. وأعتقد أنّ المدرب لم يعجبه بطء الأداء في الشوط الأول وطلب بزيادة النسق في الشوط الثاني".

وتابع: "بالنظر لأنّ ليفربول أبطال العالم وأوروبا والآن الدوري الإنجليزي فأنا محبط للغاية من عدم وجود مهاجم صريح والاعتماد فقط على الثلاثي ماني وصلاح وفيرمينو".

وأوضح: "حينما يحتاج ليفربول للمداورة أو في حال غياب أحد من الثلاثي لا يوجد المهاجم القادر على صناعة الفارق، فما يقدمه أوريجي لا يشفع له على الإطلاق".

سونيس أشار إلى وجود فجوة في الفريق ولن يتم حلها سوى بالتعاقد مع مهاجم، إلا أنّه عبر عن غضبه بخروج هذا الأمر من حسابات إدارة الفريق.

واختتم: "بمشاركة فيرمينو في الشوط الثاني نجح في ربط الخطوط بعضها البعض ولكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا وسوف نعاني دون وجود مهاجم".

جدير بالذكر أنّ ليفربول كان قريبًا من التعاقد مع تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني لكنّ اللاعب فضّل التوقيع مع تشيلسي.