كأس السوبر الفرنسية

"تعلمت عدم الرد على القمامة" - اشتعال الخلاف مجددًا بين نيمار ومدافع مارسيليا

كتب | محمود ضياء
مدير العلاقات العامة ومحلل الأداء
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Neymar Alvaro Gonzalez
الصراع يتجدد مرة أخرى بين نيمار وألفارو

تواصل الصراع بين ألفارو جونزاليس مدافع مارسيلا والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعد أن وصف المدافع الإسباني نظيره البرازيلي بـ"القمامة" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على استفزاز نيمار له.

باريس سان جيرمان كان قد نجح في الفوز على مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد في السوبر الفرنسي أولى بطولات المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

نيمار نشر صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد الفوز موجهة للمدافع الفرنسي مع الاحتفال بالبطولة ليرد عليه ألفارو قائلًا: "والداي علماني دائمًا عدم الرد على القمامة، مارسيليا للأبد".

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    الصراع بين الثنائي بدأ في مباراة الفريقين خلال شهر سبتمبر الماضي بعد شجار كبير كان نتيجته طرد خمسة لاعبين من الفريقين.

    خرج بعدها مدافع مارسيليا ليتهم نيمار بالعنصرية ويرد اللاعب البرازيلي بقوة وقتها "الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لست في مواجهة هذا الأحمق الآن"

    لاعب مارسيليا يدافع عن نفسه ونيمار يرد: كن رجلًا ولا تقحم العنصرية في لعبتنا

    وأضاف نيمار فيما بعد عبر تويتر أيضًا أن تقنية الفيديو التقطته وهو يدفع لاعب مارسيليا، بينما لم تلتقطه وهو يناديه بلفظ عنصري ويصفه بالقرد، متعجبًا مما حدث ومطالبًا بتفسير ذلك.

    نادي مارسيليا أصدر بيانًا فيما بعد اتهم فيه نيمار بالعنصرية ورد باريس سان جيرمان ببيان آخر للدفاع عن لاعبه.

    لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي وقعت عقوبات متبيانة على اللاعبين وقتها بعد أحداث الشغب أيضًا.

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