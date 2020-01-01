تعرف على زيدان .. الرجل الكامل، المحترم الصادق!

كشف بيتوني عن العلاقة الاستثنائية التي يتمتع بها زيدان مع لاعبيه..

بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي الملكي منذ بداية الموسم، أصبح زين الدين زيدان هو رجل الساعة في عالم كرة القدم، لتنهال عليه الإشادات من كل مكان.

وقد تحدث دافيد بيتوني مساعد المدير الفني لريال مدريد عن مهارات زين الدين زيدان في الإدارة، وكشف عن العلاقة "الاستثنائية" التي يتمتع بها مع لاعبيه.

نجح زيدان في الحصول على الكأس الـ 11 في مسيرته التدريبية للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على منافسه فياريال بنتيجة 2-1.

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كان الفرنسي قد عاد إلى سانتياجو برنابيو في مارس 2019 بعد تسعة أشهر من رحيله خلفًا لجولين لوبيتيجي، وكان النادي في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه عندما غادر.

كورتوا وهازارد ومارسيلو في قائمة ليجانيس رغم الغياب عن التدريبات

وذكر بيتوني الصفات التي تجعل زيدان مدربًا ناجحًا ، بما في ذلك قدرته على كسب الاحترام في غرفة الملابس.

وقال مساعد ريال مدريد لصحيفة ليكيب "إنه استثنائي في علاقته باللاعبين". "إنها ليست طريقة ،هو تمامًا كذلك، ولديه علاقة طبيعية مع غرفة خلع الملابس، لذلك يحظى باحترام. وهذا ينطبق أيضًا على العناصرغير الجيدة في وقت لعبهم".

وتابع "إنه يعرف كيف يتحدث إليهم. إنه رجل كامل ، يوازن بين ما يشعر به وما يقوله. عندما يعلن في مؤتمر صحفي أن جميع اللاعبين مهمين بالنسبة له ، فهو يعني ذلك حقًا".

وأتم"إنه يدير الصراع بقول الحقيقة والإنصاف. وهو يعمل على المدى الطويل".

وفاز ريال مدريد بالدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا خلال فترة تعامله الأولى بين عامي 2016 و 2018 .

يذكر أن ريال مدريد سيختتم الموسم الحالي بلقائه ضد ليجانيس مساء الأحد ، قبل أن ينتقل تركيزه إلى دوري أبطال أوروبا.