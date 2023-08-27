تعرض للسخرية فرد بقسوة .. كلوب صاحب الكلمة الأخيرة أمام مساعد إيدي هاو!

يورجن كلوب كان صاحب الكلمة الأخيرة بعد سخرية مساعد إيدي هاو منه..

سخر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول من جيسون تيندال المدرب المساعد لنادي نيوكاسل يونايتد، بعد مباراة الفريقين في قمة الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تمكن من تحويل تأخره بهدف دون رد إلى فوز درامي بهدفين لهدف، بفضل ثنائية من داروين نونيز في آخر 10 دقائق من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

والتقطت الكاميرات تيندال وهو يشير إلى كلوب ليصمت في وقت مبكر من المباراة، عندما دخلا في مشاجرة على خط التماس خلال الشوط الأول.

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لكن يبدو أن كلوب قرر الانتقام بعد نهاية اللقاء وفوز فريقه، حيث أظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المدرب الألماني قلد نفس الأمر في وجه مساعد إيدي هاو، لتكون الضحكة الأخيرة لمدرب "الريدز".

كلوب، وبعد فوزه على نيوكاسل يونايتد، تمكن من تمديد سلسلة انتصاراته أمام إيدي هاو إلى 11 انتصارًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي، حيث كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن تلك هي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المسابقة لمدرب على حساب مدرب آخر.