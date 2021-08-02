تعديل التسلل ولا لتكرار ركلة جزاء ستيرلينج .. تعديلات إنجليزية على تقنية الفيديو

الاتحاد الإنجليزي يقرر تعديلات جديدة على VAR

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إجراء تعديلات جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد في البريميرليج فيما يتعلق بتطبيق تقنية الفيديو VAR.

الدوري الإنجليزي واجه العديد من الانتقادات بسبب تطبيق تقنية الفيديو وإلغاء العديد من الأهداف بداعي التسلل بسبب تقدم المهاجم ببضعة ميليمترات عن المدافع.

ما هي التعديلات الجديدة التي تخص التسلل؟

بحسب صحيفة "إندبندنت" سوف يتم التعامل بشكل مختلف مع التسلل في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، إذ يتم دراسة جعل الخطوط أكثر سمكًا وعدم احتساب الكرة تسلل إلا إذا تجاوز المهاجم مدافعين على الأقل بمسافة معقولة.

وسوف يتم تجنب الأخطاء التي حدثت في الموسمين الماضيين وتم انتقاد تقنية الفيديو بسببها وهي إلغاء أهداف بسبب تقدم المهاجم بمسافة قصيرة للغاية، إذ أنّ بعض هذه الأهداف لم تُحتسب بسبب كبر حجم قدم المهاجم فقط.

كما أنّ حكم الراية يستطيع رفع راية التسلل مبكرًا ولا ينتظر انتهاء الهجمة حال كانت الحالة واضحة وليست بحاجة إلى تدخل الفيديو، أما في حال كانت الكرة محل خلاف ينتظر لانتهاء الفرصة ثم يرفع الراية.

ما هي التعديلات الجديدة التي تخص ضربات الجزاء؟

كما ذكرت صحيفة "تليجراف" أنّه تم إبلاغ حكام الدوري الإنجليزي بعدم احتساب ضربات جزاء أو ركلات حرة بسهولة لمجرد وجود احتكاك بسيط بين المدافع والمهاجم.

فعلى سبيل المثال، ركلة جزاء رحيم ستيرلينج مع منتخب إنجلترا أمام الدنمارك لن يتم احتسابها لأن الاحتكاك لم يكن واضحًا.

جاء ذلك بعد أن تم احتساب 125 مخالفة داخل وعلى حدود منطقة الجزاء خلال النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي وهو أكثر بـ35% من النسخ السابقة، وأغلب هذه المخالفات جاءت من التحام بسيط.

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