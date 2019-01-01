ما هي التعديلات التي ستضاف لقوانين كرة القدم بدايةً من موسم 2019-20؟

قرر صانعو القرارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة فما هي هذه التغييرات التي ستُطبق بدايةً من الموسم القادم؟

تتهيأ كرة القدم لاستقبال عدة تغييرات على بعض قوانينها بدايةً من الموسم المقبل، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه التعديلات بصفة رسمية، ومن المقرر أنها دخلت حيز التنفيذ بداية من 1 يونيو الماضي، ولكل البطولات التي بدأت قبل هذا الموعد حق تأخير تطبيقها حتى بداية الموسم المُقبل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء بعض التعديلات على لعبة كرة القدم، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة أيضاً، خاصةً مع سعي المسئولين بصفة مستمرة اكتشاف أفضل طريقة ممكنة للمضي قدماً في عالم الساحرة المستديرة، لجعلها أكثر نزاهة، عدلاً ومواكبةً لكل التطورات التكنولوجية أيضاً والذي يشهدها العصر الحالي.

ما هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وما هي التغييرات التي ستطرأ على اللعبة بدايةً من موسم 2019-20؟ هل من شأنها أن تمنحها المزيد من الإثارة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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الضربات الحرة: ممنوع وجود مهاجمي الخصم في الحائط البشري

بدايةً من الموسم المقبل سيكون هناك تعديل في ما يخص طريقة لعب الضربات الثابتة، حيث قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منع وجود أي لاعب من لاعبي الخصم -خاصةً المهاجمين- في أي حائط دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين وكذلك يجب أيضاً أن يكن على بُعد ياردة منهم، وإن لم يتم الالتزام بالقانون الجديد وتنفيذه سيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة.

تم إجراء هذا التعديل من أجل منع إضاعة الوقت ووقوع أي مناوشات بين اللاعبين، وعلق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التغيير قائلاً: لا يوجد مبرر تكتيكي لوقوف أي من مهاجمي الخصم في الحائط البشري، وجودهم يتعارض مع روح اللعبة وغالباً ما يضر بصورتها.

التبديلات: يجب على اللاعب مغادرة الملعب من أقرب نقطة

منعاً لإضاعة الوقت الذي قد يتم بسبب مماطلة إحدى اللاعبين في خروجه من أرض الملعب أثناء تبديله مع أي لاعب آخر، تقرر السماح لأي لاعب بترك المستطيل الأخضر من أقرب نقطة يتواجد بها من على خط التماس، مما يعني أننا لن نضطر مجدداً لرؤية العرض البطئ لبعضهم أثناء مغادرتهم وكذلك التمادي إلقاء التحية على كل زملائهم تقريباً وكأن هذا اللاعب لن يخرج من أرض الملعب فحسب ولكنه سيسافر بلا رجعة.

لذا سيتعين على أي لاعب التفكير مرتين قبل خروجه من أرض الملعب، وسيتوجب عليه أن يتوجه مباشرةً إما إلى مقاعد البدلاء أو غرفة تبديل الملابس وأي إتجاه آخر مغاير سيتم اعتباره سلوك غير رياضي وقد يستوجب العقوبة بطبيعة الحال.

بطاقات حمراء وصفراء للمدربين أيضاً!

كثيراً ما ينفعل المدربون أثناء المباريات بسبب اعتراضاتهم المستمرة التي لا تتوقف تقريباً إما على سوء مستوى اللاعبين أو بعض القرارت المستفزة بالنسبة لهم من حكام المباراة ،وهو ما قد يؤثر بالسلب على سير اللقاء إذا أحس اللاعبون أنهم مظلمون، لذا توجب إيجاد طريقة للسيطرة تماماً على هذا الغضب واحتواءه منعاً لحدوث مشاكل أكبر.

وعليه تقرر منح حكام المباراة مسئولية إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجه المدربين تماماً إذا كان أسلوبهم في النقاش غير لائق، تماماً مثلما يحدث مع اللاعبين داخل أرض الملعب، وإذا لم يتضح للحكم أي المتسبب في أي واقعة فسيكون من المفترض عليه معاقبة مدرب الفريق لأنه المنوط بقيادة طاقمه الفني خارج الخط مثلما يقود لاعبيه.

ضربات الجزاء: يجب على حارس المرمى أن يضع ولو قدم واحدة على الخط

أُجريت العديد من التعديلات في ما يخص ركلات الجزاء في الآونة الأخيرة كان أخرها هو الإقرار بضرورة وضع حارس المرمى لقدم واحدة على الأقل على خط المرمى، ومن قبلها كان قد تم منعه تماماً من أي حركات استعراضية من شأنها أن شتت انتباه الخصم الذي سيسدد عليه الكرة مثل لمس العارضة، القائمين أو الشبكة وكذلك لا يتوجب عليه أن يتحرك أبداً.

علق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التعديل قائلاً: إن تواجد قدم واحدة للحارس على خط المرمى هو أسهل طريقة من شأنها أن تحدد إذا ما كان كلا القدمين على خط المرمى أم لا، يمكن لمسدد الكرة أن يتعثر أثناء الجري، لذا من المعقول أن يتخذ حارس مرمى خطوة تحسباً لركلها، كما يمكن أيضاً معالجة من سيلعب الكرة بشكل سريع -إن لزم الأمر- قبل تسديدها.

لمسة اليد: كل لمسة تساوي ركلة حرة!؟

حاول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم المزيد من الإيضاحات في ما يتعلق بلمسة اليد سعياً لتقليل إثارة الجدل الموجودة دائماً بسبب افتراض النية إذا ما كانت متعمدة أم لا، وتقرر عدم احتساب أي هدف إذا كانت هناك لمسة يد قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى سواء مقصودة أو غير مقصودة.

وكذلك أيضاً إذا ارتطمت الكرة بيد أي لاعب قبل أن يسجل أو يصنع هدف لفريقه فسيتم احتساب ركلة حرة ضده، وعلى الرغم من كل هذه المحاولات ولكن من المتوقع أن تتسبب التعديلات الجديدة في مزيد من الضجة في قادم المواعيد.

تعديلات على طريقة إسقاط الكرة داخل وخارج منطقة الجزاء

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء بعض التغييرات على قانون إسقاط الكرة سواء داخل أو خارج منطقة الجزاء، ففي حال توقف اللعب بداخلها سيتم استئناف اللعب والكرة مع حارس هذا الفريق، أما إذا تعطل اللعب في خارجها سيتم استكمال المباراة والكرة بحيازة أخر من لمسها قبل التوقف.

يجب أيضاً على لاعب الخصم أن يكون بعيداً عن اللاعب الذي سيحصل على الكرة بمسافة أربع ياردات، وعلق المجلس على هذا التغيير قائلاً: أن إعادة الكرة إلى أخر فريق لمسها من شأنه أن يعوض ما ضاع عند إيقاف اللعب، باستثناء منطقة الجزاء حيث سيكون من الأسهل إعادة الكرة إلى حارس المرمى مرة آخرى.

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ما هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

يعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الوصي على قوانين اللعبة، ويتكون من أربعة اتحادات بريطانية وهي الاتحاد الإنجليزي، الويلزي، الأسكتلندي، الأيرلندي لكرة القدم بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي السلطة الوحيدة التي لها حق مراجعة وتغيير القواعد التي تحكم اللعبة، لكل اتحاد بريطاني صوت، وللفيفا التي تمثل 207 اتحادات وطنية متبقية أربعة أصوات.

يشرح المجلس مهمته ويقول: نحن نستمع إلى مجتمع كرة القدم، بهدف تحسين وتطوير اللعبة للاعبين، المسئولين والمشجعين مع حماية وتعزيز روح وبساطة كرة القدم، وكان قد تم تشكيله في عام 1886، تألف في البداية من الاتحادات البريطانية فقط حتى طلبت فيفا إدراجها معهم في عام 1913، وبعد تسع سنوات من تأسيس الهيئة الحاكمة العالمية، تُعقد الاجتماعات سنوياً.