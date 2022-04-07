تعديلات جديدة تسهل على الأثرياء إجراء صفقات جنونية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على القواعد الاقتصادية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو في محاولة لتحقيق الاستدامة المالية في كرة القدم الأوروبية.

وكانت التقارير الصحفية في الفترة الماضية قد أشارت لوجود نية لتعديل بعض القواعد المالية لدى الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسهل على الأندية ضم اللاعبين في سوق الانتقالات.

وبحسب القوانين الجديد، ستكون الأندية قادرة على إنفاق 90% من دخلها في الموسم القادم، ثم 80% في الموسم الذي يليه، وبعد ذلك 70% من إجمالي الإيرادات.

ماذا قال رئيس الاتحاد الأوروبي عن التعديلات الجديدة؟

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تم تقديمها في 2010، خدمت غرضها الأساسي".

وواصل: "لقد ساعدوا في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثوا ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية للوباء، أظهر الحاجة إلى إصلاحات شاملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية".

وأوضح: "لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة. ستساعدنا هذه اللوائح على حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمات مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد مستقبل مستدام للعبة".

اللوائح المالية الجديدة

يجب أن يكون صافي ثروة الأندية موجبًا اعتبارًا من 31 ديسمبر من الموسم السابق أو قد تحسن بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بـ 31 ديسمبر من العام السابق، في تغيير يجعل الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي أقرب إلى تلك التي فرضها الدوري الإسباني.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللوائح الجديدة تستند إلى ثلاث ركائز مهمة وأن هدفها هو تحقيق التوازن بين الشؤون المالية للأندية.

حيث أشار الاتحاد الأوروبي أن الهدف من اللوائح الجديدة هو تحقيق الاستدامة المالية للأندية.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية: الملاءة المالية، والاستقرار، والتحكم في التكاليف.

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