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يتصدر جاريث بيل، بحسب تقارير، مساعي للعودة إلى واجهة كرة القدم الإسبانية، لكن طموحه هذه المرة في إدارة الأندية لا داخل الملعب. ويقود نجم ريال مدريد وويلز السابق تحالفًا استثماريًا يسعى للاستحواذ على حصة أغلبية في إشبيلية، إلا أن عرضه المالي الأول واجه عقبة كبيرة.

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الفجوة المالية تعطل مسعى بيل للاستحواذ

جمع النجم الويلزي عبر مجموعته الاستثمارية نحو 150 مليون يورو، بهدف شراء حصة مسيطرة في النادي الأندلسي. لكن هذا المبلغ لم يلبِّ تطلعات أصحاب القرار الحاليين في النادي، الذين يطالبون بعرض أكبر بكثير قبل التخلي عن السيطرة.

ووفقًا لصحيفة «آس»، يبحث بيل الآن بنشاط عن شركاء ماليين جدد لتعزيز عرضه وسد الفجوة الكبيرة بين الموارد الحالية لمجموعته والسعر المطلوب.

وتتعقد الأوضاع في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بسبب دين كبير يبلغ 180 مليون يورو مستحق لبنك الاستثمار جولدمان ساكس، المكلف حاليًا بإدارة عملية التغيير المحتمل للملكية. ومع توقع تقليص البنك قائمة الراغبين في الشراء إلى اثنين أو ثلاثة من أصحاب العروض الأقوى ماليًا خلال أسبوع عيد الميلاد، يتزايد الضغط على نجم توتنهام هوتسبير السابق لتوفير مزيد من السيولة. وقد دفع هذا النقص المالي اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى إعادة النظر في استراتيجيته بينما يسعى إلى دخول مجال ملكية الأندية.

اهتمام راموس يزيد ضغوط التقييم

بيل ليس الوجه المعروف الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بمستقبل ملكية النادي المتوج بالدوري الأوروبي سبع مرات. فقد بحث سيرخيو راموس، مدافع إشبيلية وريال مدريد السابق، إمكانية الاستحواذ على النادي في وقت سابق، ودارت المناقشات حينها حول تقييم إجمالي للنادي يقارب 450 مليون يورو.

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ويُبرز هذا التقييم المرتفع حجم التحدي الذي يواجه تحالف بيل، إذ لا يمثل عرضه الحالي البالغ 150 مليون يورو سوى ثلث ذلك التقدير السابق، ما يضع المجموعة في سباق مع الوقت لتأمين رأس المال اللازم قبل الموعد المحدد خلال فترة الأعياد.

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ورغم مكانته البارزة في الدوري الإسباني بعد فترة حافلة بالألقاب في العاصمة، فإن قدرة بيل المالية تخضع للاختبار أمام متطلبات ملكية الأندية في كرة القدم الحديثة. ومع تمسك مساهمي النادي بالسعر الذي يطلبونه، أصبح تشكيل مجموعة متنوعة من الداعمين الأثرياء أولوية قصوى لفريق عمل الويلزي إذا أراد البقاء ضمن المتنافسين الجادين في عملية تقديم العروض.

إشبيلية يعاني داخل الملعب وخارجه

وبينما تشتد المنافسة على ملكية النادي، يمر الفريق نفسه بفترة من عدم اليقين داخل الملعب. ويحتل إشبيلية حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، في موسم صعب لنادٍ اعتاد المنافسة على أعلى المستويات في كرة القدم الأوروبية.

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ويرى كثيرون أن تغيير القيادة خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في النادي، لكن المتطلبات المالية لسداد الديون القائمة، إلى جانب تمويل فريق قادر على المنافسة، تثني جميع التحالفات باستثناء الأكثر تمويلًا.

وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمستقبل النادي، بينما يستعد جولدمان ساكس لتقديم المرشحين النهائيين إلى المساهمين. وقد ارتبط إرث بيل في إسبانيا بسرعته الاستثنائية وأهدافه الحاسمة، لكن نجاحه في هذا المجال الجديد سيعتمد بالكامل على قدرته على إقناع أصحاب الثروات الكبيرة بأن إشبيلية يمثل استثمارًا سليمًا على المدى الطويل.