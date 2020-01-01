تعاون "كارتيرون" يخطف التأهل لثمن نهائي أبطال آسيا بهدفٍ قاتل في الدحيل

فوز قاتل للتعاون يصعد لثمن نهائي أبطال آسيا

خطف نادي التعاون السعودي التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بهدفٍ قاتل في مرمى الدحيل القطري، بعد أن كان متذيلًا للترتيب بعد الجولة الأخيرة.

التعاون في الجولة الماضية تعرض للهزيمة بـ6 أهداف نظيفة، وأكد الجميع وقتها أنه ودع البطولة ولن يستطيع التأهل لثمن نهائي البطولة.

تمكن التعاون من خطف نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق ميتشيل دوك ليقلب المجموعة رأسًا على عقب في الجولة الأخيرة.

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الهدف جاء بعد استقبال ديوك عرضية من ضربة ركنية، حولها برأسه داخل شباك الدحيل، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

فيديو : هدف #التعاون السعودي يتقدم 1 - 0 على #الدحيل القطري في الدقيقة 86 عن طريق ميتشل ديوك ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/A47TF4z5Pa — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2020

وفي لقاء آخر تلقى الشارقة هزيمة بـ4 أهداف دون مقابل أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وأحرز الأهداف كلًا من شجاع خليل زاده في الدقيقة 2 وأضاف عيسى الكسير الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق تمكن وحيد أميري من إضافة الهدف الثالث لينهي على آمال الشارقة في المباراة، قبل أن يضيف مهدي عبدي الهدف الرابع في الشوط الثاني بالدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة، هي تصدر بيرسبوليس برصيد 10 نقاط، والتعاون وصيفًا برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الدحيل ولكن صعد السكري بالمواجهات المباشرة وتذيل الشارقة الترتيب بـ7 نقاط.