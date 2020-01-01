تعافي السومة من فيروس كورونا .. والكشف عن موعد عودته

السومة يعد الحلقة الأقوى في صفوف النادي الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي من إصابة فيروس كورونا.

وكان السومة قد غاب عن الأهلي أمام النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي حسمه الراقي بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا للإعلامي وليد سعيد أن السومة سيشارك في تدريبات الأهلي بعد أن تعافى تمامًا من إصابة فيروس كورونا وأخذ الفترة المحددة.

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السومة لن يلحق بمباراة فريقه أمام العين في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب عدم استعداده بشكل كامل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي أمام الفتح ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد عمر السومة من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز في الموسم الحالي 4 أهداف.