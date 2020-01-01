تعادل قاتل للرائد أمام الشباب .. وفوز الفيصلي والقادسية بالدوري السعودي

3 مباريات بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

استمرت اليوم الجمعة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة 3 مباريات بعد أن أقيمت مثلهما أمس الخميس.

أبها تعادل مع الهلال إيجابيًا بهدف لكل فريق في افتتاحية الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020 – 2021، والتعاون نجح في إسقاط النصر بهدف دون رد، نفس نتيجة فوز الأهلي على الوحدة.

بدأت المباريات بفوز القادسية الصاعد حديثًا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الراكة" عصر اليوم الجمعة.

المزيد من الفرق

تقدم القادسية في الدقيقة 66 من عمر المباراة عن طريق ريس ويليامز ولكن سريعًا تمكن إبراهيم الشنيحي من التعادل في الدقيقة 70.

في الدقيقة 77 تحصل فريق القادسية على ركلة جزاء نفذها دانيلو أسبريلا بنجاح في مرمى ضمك بالدقيقة 78 ليخطف الـ3 نقاط لفريقه.

في المباراة الثانية، خطف الرائد التعادل في الوقت القاتل، بهدفين لكل فريق أمام الشباب، في لقاء سيطرت عليه الإثارة في دقائقها الأخيرة.

افتتح الرائد التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق جلال الداودي، وقص بانيجا شريط أهدافه مع الشباب في الدقيقة 38 من علامة الجزاء أيضًا.

في الشوط الثاني تقدم كريستيان جوانكا بالهدف الثاني لليوث في الدقيقة 62، بعد استغلال كرة عرضية ونجح في مراوغة حارس المرمى وهز شباك الرائد.

في الدقيقة 89 قبل النهاية بدقيقة واحدة نجح الرائد من خطف نقطة غالية بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء على رأس عوض خميس.

في المباراة الثالثة والأخيرة اليوم الجمعة، نجح الفيصلي من تحقيق الفوز على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المجمعة الرياضية".

جوليو تافاريس نجح في إحراز هدف الفيصلي الأول في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سريعًا ما نجح الباطن من خطف هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق حسن شراحيلي ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

في الدقيقة 75 نجح الفيصلي في خطف الـ3 نقاط عن طريق محمد الصيعري، ليحقق فريقه الفوز الأول له في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.