تعادل قاتل.. بلعمري يخطف التأهل للشباب أمام شباب الأردن في البطولة العربية

الشباب السعودي يتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية

تعادل نادي شباب الأردن، مع نظيره الشباب السعودي، إيجابيًا بهدف لكل فريق في لقاء إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي أقيمت اليوم الجمعة في الأردن.

شباب الأردن تقدم في باديء الأمر قبل خطف هدف التعادل للشباب السعودي في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليتأهل الشباب السعودي إلى دور الـ8 بتعادل قاتل من الليوث.

هدف شباب الأردن جاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء عن طريق زيد أبو عابد، بعد تلقيه عرضية رائعة من الناحية اليمنى، ليضعها بسهولة في شباك الشباب السعودي.

ولكن نجح جمال بلعمري في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87 بعد تلقيه عرضية أكثر من مميزة ليسدد بقوة داخل مرمى شباب الأردن ليخطف التعادل قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وبذلك تأهل الشباب السعودي لدور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد خطف الهدف القاتل قبل نهاية اللقاء بثلاثة دقائق.

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