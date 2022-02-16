تطور ملحوظ وإخفاقات .. كشف حساب تشافي بعد أول 100 يوم مع برشلونة

في السادس من نوفمبر 2021، أعلن برشلونة الإسباني رسميًا عن عودة تشافي هيرنانديز إلى النادي، لكن هذه المرة في منصب المدير الفني، ليكون بديلًا للهولندي رونالد كومان.

ومع مرور أول 100 يوم لتشافي في برشلونة، فإن الأمور بدأت تتضح إلى حد ما، أسلوب لعب مختلف وضغط مستمر وتحسن الأداء، لكن يبدو أن الطريق لا يزال طويلًا.

ماذا قدم تشافي مع برشلونة؟

لعب برشلونة تحت قيادة تشافي خلال أول 100 يوم في مسيرته كمدرب مع الفريق 16 مباراة في كافة المسابقات.

وخلال تلك المباريات، حقق برشلونة سبعة انتصارات، وتعرض لأربع هزائم، وتعادل خمس مرات.

سجل برشلونة التهديفي خلال تلك الفترة لم يكن مرضيًا بعد أن سجل الفريق 25 هدفًا بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، فيما استقبل 22 هدفًا بمعدل 1.3 هدف في المباراة.

وعلى صعيد آخر، فإن برشلونة تحسن جدًا من حيث صناعة الفرص، بعد أن صنع الفريق 179 فرصة للتسجيل مقسمة إلى 154 فرصة من اللعب المفتوح و25 من الضربات الثابتة.

في المقابل، كان برشلونة قد صنع 116 فرصة خلال 13 مباراة تحت قيادة رونالد كومان، 99 جاءت من اللعب المفتوح، و16 من الركلات الثابتة.

كيف تطور برشلونة في الدوري الإسباني مع تشافي؟

قبل خوض برشلونة لأول مباراة مع تشافي في الدوري الإسباني، والتي كانت أمام إسبانيول في الجولة 14 وانتهت بفوز "البلوجرانا" بهدف دون رد"، كان برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب "الليجا".

وتمكن برشلونة منذ ذلك الوقت من حصد 22 نقطة من أصل 33 نقطة محتملة في الدوري الإسباني، بعد تحقيق ست انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة.

تقدم برشلونة بشكل جيد للغاية منذ ذلك الحين، وهو الآن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ما هي نتائج تشافي في البطولات الأخرى؟

لا يمكن اعتبار تشافي مسؤولًا بشكل كامل عن توديع برشلونة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تولى المهمة قبل آخر جولتين من دور المجموعات أمام بنفيكا وبايرن ميونخ، وكان مطالبًا بالفوز في المباراتين حتى لا يودع البطولة، وهو ما لم يحدث بعد التعادل سلبيًا أمام النادي البرتغالي، والسقوط بثلاثية نظيفة خارج أرضه أمام النادي البافاري.

كما لم يتمكن تشافي من التقدم في بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد أن خسر في نصف النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.

أما على مستوى كأس ملك إسبانيا، فقد ودع البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2 أيضًا.

ما هي التحديات المقبلة أمام تشافي؟

هناك تحديان كبيران متبقيان للمدرب في الموسم الحالي، الأول ضمان التواجد في المربع الذهبي للدوري الإسباني من أجل مقعد في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

أما الثاني فهو محاولة إضافة لقب الدوري الأوروبي إلى خزينة بطولات برشلونة.

من هم رجال تشافي؟

في أول 100 يوم له في قيادة برشلونة، استخدم تشافي 33 لاعبًا مختلفًا، ويعد نيكو جونزاليس اللاعب الوحيد الذي لعب كل مباراة تحت قيادة المدرب الجديد.

فيما شكل ثمانية لاعبين العمود الفقري لبرشلونة تحت قيادة تشافي، حيث لعب تير شتيجن وبوسكيتس وأراوخو وبيكيه وفرينكي دي يونج 15 مباراة، فيما لعب جوردي ألبا 14 مباراة، وجافي 13 مباراة.

من هو هداف برشلونة في فترة تشافي؟

الهداف تحت قيادة تشافي هو الهولندي لوك دي يونج، الذي سجل أربعة أهداف مع المدرب الجديد، بواقع ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني وهدف في كأس السوبر.

فيما سجل كل من ممفيس ديباي ونيكو وفرينكي دي يونج وبيدري وأراخو وفيران جوتجلا هدفين.

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