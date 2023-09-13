تطور لن يسعد البعض .. سلمان الفرج يجهز مفاجأة للجماهير

بقدر ما ستسعد المفاجأة الكثيرين، بقدر ما ستكون محبطة لفئة معينة

SHAHID

بينما ملأ الكثيرون البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمطالب اعتزال سلمان الفرج؛ قائد الهلال ومنتخب السعودية، هناك مفاجأة يعدها اللاعب للجماهير.

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قائد الزعيم عانى في الموسم الماضي من مداهمة الإصابات له باستمرار، وخضع خلال الشهور الماضية لتدريبات مكثفة للعلاج من كسر في عظام الساق.

الفرج ظهر في آخر مباراتين للأزرق في دوري روشن السعودي أمام الاتفاق والاتحاد، خلال سبع دقائق فقط في مجموع المباراتين.

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وفي ظل قلق البعض من مسيرته خلال الموسم الجاري وتكرار معاناة الماضي، أكد ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، وفقًا للتدريبات التي يخوضها الفرج في الصالة الرياضية خلال الأيام الماضية، أن التدريبات تركز على المقاومة والتقوية والثبات، بجانب التركيز على القدم المصابة في الثبات.

وبناءً على نوعية تلك التدريبات، أوضح الشهراني أن عودة الفرج ستكون أفضل وأقوى من الماضي، وهو ما قد لا يسعد الفئة التي فرغت نفسها للهجوم على اللاعب طوال الموسم الماضي.

يشار إلى أن الفرج غاب عن معسكر المنتخب السعودي الأخير، الذي انتهى بالأمس، وتلقى خلاله الهزيمة أمام كوستاريكا 3-1 ثم كوريا الجنوبية 1-0، ليخرج الكثير من الإعلاميين للتحدث عن أهمية وجود قائد الزعيم في معسكرات الأخضر وداخل المستطيل الأخضر.

SHAHID