تطور جديد .. لجنة الاحتراف تتخذ خطوة في قضية حمد الله والنصر

قضية حمد الله والنصر تشهد تطور جديد

يبدو أن قضية نادي النصر مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ستشهد تطورًا جديدًا خلال الأيام القادمة، بعد فترة من الهدوء وعدم انتشار أي أخبار عنها.

ما هي قضايا النصر وحمد الله؟

في أكتوبر 2021، فاجأ النصر جماهيره بإعلان فسخ عقد المهاجم المغربي من طرف واحد، دون الكشف عن الأسباب، إذ اكتفى بيان النادي بالإشارة إلى أنها أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن الاتحاد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مسيرته مع العميد في يناير 2022.

خلال تلك الأشهر، تبادل النادي العاصمي واللاعب القضايا أمام الجهات الدولية، بسبب الأمور المالية، فيما لم يكن النادي الجداوي طرفًا في القضية، حتى ظهرت التسجيلات.

النصر أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات تُثبت تفاوض حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، مع حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع النصر، وتحريضه على الرحيل عن العالمي.

ما هو التطور الجديد في قضية حمد الله والنصر؟

أشار برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن لجنة الاحتراف اتخذت قرارًا جديدًا في القضية.

وأكد البرنامج على أن لجنة الاحتراف حددت يوم الخميس المقبل، موعدًا لجلسة استماع جديدة في قضية حمد الله مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة من أجل استماع أقوال مسؤولي الاتحاد، في قضية التسجيلات، ثم سيتم اتخاذ باقي الإجراءات للتحقيق في القضية قبل اتخاذ أي قرار.

#عاجل | مصادر الحصاد :



لجنة الاحتراف تحدد الخميس المقبل موعد لجلسة استماع جديدة في قضية حمدالله مع عدد من مسؤولي الاتحاد. — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) July 17, 2022

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