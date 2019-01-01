تطورات مصابي العين - جمال معروف وفايز يغيبان لنهاية الموسم

الطبيب يوضح حالة السداسي المصاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح الكرواتي جوريكا راكيتش؛ طبيب العين الإماراتي، تطورات حالة مصابي الفريق، حيث يعاني الزعيم خلال الفترة الحالية من عديد الغيابات.

الزعيم تلقى الهزيمة أول أمس الإثنين، أمام الهلال السعودي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وخلال هذه المباراة تعرض أحمد برمان للإصابة.

وأشار الطبيب إلى أن برمان يعاني من إصابة في عضلة الفخذ بالقدم اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب.

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أما عن حالة جمال معروف؛ مهاجم الفريق، والذي أصيب خلال مواجهة اتحاد كلباء بدوري الخليج العربي الإماراتي، فيحتاج من ثلاثة أسابيع إلى أربعة حتى يعود للمشاركة، مما يعني أنه سيغيب حتى نهاية الموسم.

كذلك لن يشارك محمد فايز حتى نهاية الموسم، حيث يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

فيما سيخضع أحمد جمال إلى عملية جراحية في الركبة، بعدما أصيب خلال مواجهة بني ياس بالدوري المحلي.

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وأخيرًا، يغادر الثنائي ريان يسلم ومحمد عبد الرحمن الإمارات، لإجراء فحوصات ومراجعة اختصاصي الجراحة، لتجهيزهما للمباريات المقبلة".

يذكر أن العين ودع أول أمس دوري الأبطال بعدما جمع نقطتين فقط خلال خمس مباريات، تذيل بهم جدول الترتيب.

ويستعد الزعيم لملاقاة دبا الفجيرة في 11 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.