تطورات في أزمة حمدالله .. وموقف جديد من لاعب الفيصلي

حمدالله يتعرض لأزمة قوية عقب مباراة الفيصلي في كأس الملك

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن تطورات أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر عقب مواجهة الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

كان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، بعد الهزيمة بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بهدف دون رد لصالح عنابي سدير.

حمدالله قد تلقى عقوبة مسبقًا من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإيقاف لمدة 15 يومًا بعد فعل غير لائق في مباراة الفيصلي الأخيرة بكأس الملك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الجمعة، أن هناك تطور بشأن الشكوى المقدمة من وليد الأحمد لاعب الفيصلي ضد عبدالرزاق حمدالله لدى لجنة الانضباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ينوي حاليًا التنازل عن الشكوى نهائيًا ضد حمدالله، وبهذا ستنتهي أزمة حمدالله خلال الأيام المقبلة.

وأكدت التقارير أن موقف لاعب الفيصلي تراجع عنه عقب تدخل بعض الأطراف العديدة في الأزمة، استجاب بعدها الأحمد وينوي التنازل عن الشكوى نهائيًا.