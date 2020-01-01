تطورات صادمة بين الأهلي والسومة .. وعرضان يهددان بقائه

هل يستمر السومة في صفوف الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات موقف عمر السومة مهاجم الأهلي بشأن تمديد عقده مع الراقي من عدمه خلال الأيام المقبلة.

السومة ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل للانتقال إليه في بداية الموسم المقبل.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن عبدالله الجاسم وكيل اللاعب عمر السومة سيجتمع بإدارة الأهلي خلال الأسبوع المقبل حسب طلب مسؤولي الراقي، للوصول إلى اتفاق بشأن تمديد العقد.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل السومة رفضا التفاوض مع أي وسطاء من أجل عروض خارجية خلال الفترة المقبلة، رغم محاولة البعض.

وأكدت التقارير أن هناك وسيط من نادٍ عاصمي وآخر من نادٍ غربي تواصلا مع الجاسم من أجل التعاقد مع السومة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت "الرياضية" أن إدارة الأهلي لا تبدو قادرة على الاتفاق على عقد السومة، وهو ما قد يدفع برحيل المهاجم السوري خلال الفترة المقبلة.