تطورات جديدة .. نزاع النصر وحمدالله أمام فيفا والقرار اقترب

تعرف على آخر تطورات قضية حمد الله والنصر

شهدت قضية نادي النصر ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ستشهد تطورات جديدة خلال أيام.

ما هي قضايا النصر وحمد الله؟

في أكتوبر 2021، فاجأ النصر جماهيره بإعلان فسخ عقد المهاجم المغربي من طرف واحد، دون الكشف عن الأسباب، إذ اكتفى بيان النادي بالإشارة إلى أنها أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن الاتحاد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مسيرته مع العميد في يناير 2022.

خلال تلك الأشهر، تبادل النادي العاصمي واللاعب القضايا أمام الجهات الدولية، بسبب الأمور المالية، فيما لم يكن النادي الجداوي طرفًا في القضية، حتى ظهرت التسجيلات.

النصر أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات تُثبت تفاوض حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، مع حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع النصر، وتحريضه على الرحيل عن العالمي.

ما هي آخر تطورات نزاع النصر وحمدالله؟

أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الحكم في القضية سيصدر خلال الأسبوع الجاري، بعد أن دامت القضية نحو 6 أشهر مضت.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر مطالباته تتمثل في 9.5 مليون يورو، قيمة المتبقي من عقد حمد الله الموسم الماضي، بالإضافة إلى تعويض يصل إلى 5.5 مليون يورو.

وأما عن مطالبات المغربي حمد الله، فتتمثل في مبلغ 8.8 مليون يورو، قيمة المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده مع ناديه السابق النصر.

وكان النصر يطالب بالحصول على 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يتم تخفيض المبلغ في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني، حيث من المتوقع أن يكون الحكم الصادر هذا الأسبوع هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع حكم بتعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع.

وسيتحمل الطرف المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات بالفيفا.

وماذا عن تسجيلات حمدالله والبلوي؟

هذه القضية منفصلة عن قضية التسجيلات التي أعلن نادي النصر الحصول عليها، والتي تدين حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد.

وأكدت الصحيفة على أن التسجيلات لن يتم النظر فيها كدليل، إلا في حالة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بسبب تقديمها بعد غلق باب المرافعات.

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