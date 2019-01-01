تطورات جديدة في مستقبل كويلار مع فلامنجو.. وانضمامه للهلال

الهلال يسعى لحسم صفقة كويلار

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن فلامنجو البرازيلي قد قام بقيد جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق في قائمته استعدادًا لربع كأس الليبرتادورس.

ويشارك فلامنجو في ربع نهائي كأس الليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية في الموسم الحالي، وينافس بقوة على اللقب.

وكشف فلامنجو عن قائمته التي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا لربع النهائي، وتواجد بها كويلار الذي يمتلك مفاوضات مع الهلال لضمه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب يمتلك أيضًا مفاوضات من بولونيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن اللاعب يمتد عقده حتى 2022، ولكن هناك مرونة في المفاوضات الحالية مع الهلال لضمه لتدعيم وسط الزعيم.

وتقام مباراة الإياب من كأس الليبرتادورس قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري السعودي، بـ48 ساعة، أي من المحتمل اتمام الصفقة بشكل كبير.