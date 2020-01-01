تطبيق جديد من الاتحاد الدولي للكشف عن التلاعب بالنتائج

الاتحاد الدولي يطلق تطبيقًا جديدًا مع اتحاد اللاعبين المحترفين للكشف عن التلاعب بنتائج المباريات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يقدم تطبيقًا جديدًا لنجوم اللعبة حول العالم للمساعدة في استمرار نزاهة اللعبة ومكافحة التلاعب بالنتائج.

جاء هذا بحسب ما ذكر المدير القانوني لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين روي فيرميير في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها شبكة "سكاي سبورت".

وسيحصل كل لاعب حول العالم على نسخة من ذلك التطبيق، عن طريق اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الذي سيوزعه على الاتحادات المحلية، ومنهم لنجوم كرة القدم في كل دولة.

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وقال روي: "لدينا ثقة كبيرة في أن ذلك التطبيق سيقوي من قدرة كرة القدم والسلطات المختصة مكافحة التلاعب بنتائح المباريات".

وأضاف: "سيكون هناك عقوبات حال لم يبلغ أي لاعب عن محاولات التلاعب في المباريات، وذلك سيجعل الجميع يخشى على مسيرته ومشواره في كرة القدم".

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وأردف: "التطبيق تم تصميمه لمساعدة اللاعبين ويقدم لهم الكثير من التسهيلات للإبلاغ عن مثل تلك المخاطر دون أن يكونوا محل شكوك".

جدير بالذكر أن التطبيق يدخل في العمل بشكل فوري، وسيتم توزيعه تباعًا وفقًا لقدرات الاتحادات المحلية على ذلك وبمواعيد نهائية محددة من قبل الاتحاد الدولي.